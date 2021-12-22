На подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, отметили в САП.

Сегодня, 22 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения заместителю начальника управления Министерства обороны Украины, подозреваемому в предложении предоставления неправомерной выгоды в сумме 24 млн грн.

Согласно сообщению САП, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 496 тыс. грн.

Также на него возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, 21 декабря САП сообщила заместителю начальника управления Министерства обороны о подозрении в предложении взятки в 24 млн грн директору Департамента внутреннего аудита Минобороны за положительное заключение аудиторской проверки.

Читайте такжеЗарплаты в "конвертах" и другие теневые схемы: названа сумма удара по УкраинеПо данным САП, по поручению министра обороны осуществляется аудит исполнения частным юридическим лицом обязательств по контракту по обустройству объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины".

Положительное заключение аудита позволил бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн грн, и претендовать на заключение следующих договоров по обустройству других частей системы.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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