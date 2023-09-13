Украинцев призывают не поддаваться на вражеские манипуляции и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупанты начали разгонять фейк о якобы подготовке "киевским режимом" теракта в Умани. Так враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Отмечается, что 15 сентября в Умани соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош га-Шана.

"По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить Россию в "преступлениях против человечности", – говорится в сообщении.

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Украинцев призывают не поддаваться на вражеские манипуляции, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации.

"Распространяя подобные фейки, враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины", – отметили в ЦПД.

Фейки РФ об Украине

На днях российская пропаганда опозорилась очередным фейком о руководителе Главного управления разведки Кирилле Буданове, которого до этого неоднократно "хоронила". По версии россиян, у Буданова якобы есть британский паспорт, который ему вручил лично Борис Джонсон.

Ранее россияне запустили новый фейк об "украинце-националисте", который вместе с трампистами "штурмовал" Капитолий в Вашингтоне в январе 2021 года.

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