Правила карантина нарушает каждый пятый общественный объект - Госпродпотребслужба

За неделю специалисты Госпродпотребслужбы выявили нарушения в 3297 парикмахерских, ресторанах или магазинах.

Профилактические и противоэпидемические нормы, установленные на период работы во время карантина, нарушает каждый пятый общественный объект (парикмахерские, заведения общественного питания, магазины и т.д).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, за прошедшую неделю (15-19 июня) специалисты службы провели 16932 проверок таких объектов.

"В ходе осуществления проверок были установлены нарушения на 3297 объектах (на каждом пятом), в 496 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 348 - органы Национальной полиции", - сказано в сообщении.

В частности, из 7247 объектов торговли продовольственными товарами на 1417 установлены нарушения.

Из 3718 объектов торговли непродовольственными товарами нарушения зафиксированы на 728 объектах.

Среди 2600 заведений общественного питания специалисты Госпродпотребслужбы выявили нарушения в 537 заведениях, а среди 851 салона красоты - на 174 объектах.

Также среди более 2400 прочих объектов, в том числе в аптеках и общественном транспорте, специалисты зафиксировали 441 нарушение.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

На период действия карантина запрещается: пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации; посещать заведения образования его получателями в группах более 10 человек, кроме участия в экзаменах; проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра; деятельность детских заведений оздоровления и отдыха; осуществление пассажирских перевозок лиц в количестве больше, чем количество мест для сидения.

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