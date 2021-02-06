Большинство участников траурной церемонии несли девушке розы, белые и красные.

В Запорожье 6 февраля попрощались с 26-летней врачом-анестезиологом Ольгой Гливой, которая погибла при пожаре в инфекционной больнице. Проститься с молодым медиком пришли десятки людей.

Читайте такжеСтали известны имена погибших при пожаре в больнице в Запорожье (видео)Как пишет zp.depo.ua, с Ольгой Гливой прощались в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя.

Среди тех, кто пришел было много друзей Ольги. Молодая врач была активной, коммуникабельной, по словам знакомых, участвовала в различных молодежных проектах.

Попрощаться с Ольгой, которая до последнего спасала жизни своих пациентов, пришли и люди, не знавшие ее.

Большинство участников траурной церемонии несли погибшей девушке розы, белые и красные.

Пожар в COVID-больнице Запорожья

В ночь на 4 февраля в Запорожье в результате пожара в одной из палат-боксов реанимационное отделение областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19 погибли трое пациентов и врач.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

4 февраля правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность этого медучреждения. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель четырех человек.

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Автор: УНИАН