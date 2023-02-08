Недавно Украину потрясла история про алковечеринки, которые устраивали ребята из Ивано-Франковска, переехав в Киев. Ужасными эти события делало то, что молодые люди, напоив приглашенных девушек и накачав их транквилизаторами, издевались над ними на камеру, выкладывая "интересное видео" в интернет.

После огласки в сети за дело взялась полиция: правоохранители установили организаторов алковечеринок и пришла к ним с обысками. Двум ребятам вручили подозрения и поместили в изолятор временного содержания. Обоим было объявлено подозрение по части 3 статьи 301 УК Украины относительно изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов. За содеянное злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Другим скандальным блогерам раздали повестки.

Последний факт вызвал еще большее возмущение в украинском обществе, чем сама история пошлого поведения участников таких "развлечений". Мол, армия – не место для "перевоспитания" подозреваемых в совершении преступления, а повестка - не индульгенция от наказания.

Видео дня

Что касается утверждений "повестка vs обвинения", то, на мой взгляд, оно является весьма некорректным. Эти два вопроса относятся к совершенно разным плоскостям и не могут быть взаимосвязанными, даже если произошли в один период. Одно совершенно не исключает другого. Ведь повестка касается обязанности военнообязанного, в том числе, по уточнению учетных данных. А в случае обвинения в совершении какого-то преступления, речь идет о наличии в действиях лица состава уголовного преступления и их квалификация следователем, прокурором, согласно требованиям действующего законодательства.

Армия – не место для "перевоспитания" подозреваемых

Однако, в любом случае, повестка действительно не может быть основанием для освобождения от уголовной ответственности. Действующее законодательство лишь предусматривает, что лицо имеет право инициировать вопрос отмены ему меры пресечения (например, в этой истории с алковечеринками - содержание под стражей) для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.

Если же уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде, то лицо имеет статус подсудимого, то суд останавливает производство в отношении данного лица на период прохождения им военной службы.

Таким образом, прохождение службы по мобилизации, даже с юридической точки зрения, никоим образом нельзя отождествлять с освобождением или избежанием ответственности за совершенное преступление. Это крайне ложная аналогия.

Артем Устюгов, адвокат, выпускник КШГУ им. Сергея Нижнего