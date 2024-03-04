В украинских СМИ появилась информация о том, что польские протестующие якобы повредили автомобили, которые находились в очереди на пересечение государственной границы и направлялись в Украину для нужд ВСУ.

Посольство Украины в Польше опровергло информацию о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику. Сейчас автомобили уже находятся на территории Украины.

Как сообщает посольство Украины в Польше, в украинских СМИ появилась информация о том, что польские протестующие якобы повредили автомобили, которые находились в очереди на пересечение государственной границы и направлялись в Украину для нужд ВСУ.

"Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Республики Польша в стране, откуда осуществлялась их доставка. В настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ", - говорится в сообщении.

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В посольстве подчеркнули необходимость верификации информации для недопущения формирования общественного мнения на недостоверных фактах.

Ситуация на границе с Польшей: что известно

По состоянию на 3 марта польские фермеры продолжали блокировать шесть направлений на границе с Украиной.

Наибольшие очереди фиксировались на пунктах пропуска "Краковец" и "Ягодин". На "Шегини" протестующие продолжали блокировать грузовики на въезд и выезд из Польши. Единственное исключение - грузовики, которые везут гуманитарную помощь Украине. Всего в очереди тогда стояло более 2 тысяч грузовых транспортных средств.

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