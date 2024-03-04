Блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным, поскольку более 90% украинского экспорта идет морем или через дунайские порты, отметил премьер-министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на границе с Польшей не было зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники и гуманитарной помощи.

"Очень важно, что несмотря на протесты польских перевозчиков, фермеров не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего. То есть все эти грузы идут беспрепятственно в Украину", - сказал Шмыгаль во время пресс-конференции.

По его словам, случаи блокировки, которые "громко раздуваются" в Telegram-каналах касаются не военной техники, а коммерческих автомобилей, которые везут "под разным видом".

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Глава правительства подчеркнул, что ни один груз, который официально зарегистрирован как военная или гуманитарная поддержка, не был задержан на польско-украинской границе.

"Блокирование границы польскими аграриями по состоянию на сегодня абсолютно бессмысленно, потому что у нас более 90% нашего экспорта идет морем или через дунайские порты. Менее 5% движется автомобильными путями", - сказал Шмыгаль.

По его словам, во время поездки на границу чиновники предложили для Польши пять четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Польское правительство их рассматривает, часть из них уже есть в коммуникации польского правительства.

Шмыгаль надеется, что "польские аграрии также разберутся в статистике и в причинах их бед, которые непосредственно мы связываем с экспортом зерна и продовольствия из России и Беларуси, который необходимо прекратить для стран Евросоюза и для Польши, в частности".

Протесты на границе с Польшей: последние новости

По состоянию на 3 марта польские фермеры продолжали блокировать шесть направлений на границе с Украиной, в очереди тогда стояло более 2 тысяч грузовых транспортных средств .

Сегодня сообщалось, что Польша ведет неформальные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об освобождении страны от части правил "Зеленого соглашения".

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