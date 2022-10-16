Это назвали "важным советом".

В посольстве Египта призвали всех граждан страны "как можно быстрее" покинуть Украину. Почему такой "важный совет" дали на восьмом месяце войны, в сообщении на уточнялось.

Как рассказало издание Egypt Today, египтян попросили уехать из Украины по доступным наземным маршрутам в соседние страны. Все, кто решат покинуть наше государство, должны обратиться в посольство и обновить свои данные. Тогда они смогут получать информацию о будущей ситуации в Украине.

С чем связана срочность в необходимости выехать из нашей страны, в посольстве не сообщили. Однако в сообщении к египтянам сказано, что это "важный совет". Во время выезда из Украины они должны проявлять максимальную осторожность и держаться подальше от опасных зон.

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Какие еще страны призвали покинуть Украину

В Министерстве иностранных дел Китая 15 октября опубликовали обновленное предупреждение о путешествиях. Сообщение включало призыв к жителям КНР немедленно выехать их Украины.

Посольство США обратилось к своим жителям с рекомендацией покинуть нашу страну после массированного обстрела мирных городов 10 октября. "Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и инфраструктуре. Посольство призывает граждан США найти укрытия на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно", — было сказано в официальном сообщении.

При этом европейские дипломаты не намеренны уезжать из нашей страны. Об этом рассказал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас, сославшись на заверения коллег.

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