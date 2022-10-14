Теперь, в годовщину расшифровки Розеттского камня, египетские ученые возобновили призывы вернуть объект в Египет.

Разбитая каменная плита с надписью, которую в 1799 году нашли французские солдаты, дала ключ к расшифровке древнеегипетской письменности и помогла ученым раскрыть секреты Древнего Египта.

Об этом идет речь в материале CNN.

Сейчас в Британском музее действует выставка, посвященная 200-летию расшифровки надписей на Розеттском камне.

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Эту разбитую плиту, сделанную из темного гранитоподобного камня, известного как гранодиорит, которая впоследствии дала ключ к расшифровке древнеегипетских иероглифов, армия Наполеона нашла, копая фундамент форта в Розетте, ныне Рашид на севере Египта.

По словам египтолога Илоны Регульски, солдаты сразу признали важность этой плиты и сохранили ее. После поражения Наполеона британские войска отправили артефакт в Великобританию.

С тех пор плиту, известную как Розеттский камень, выставляют в Британском музее. Единственный перерыв был сделан во время Первой мировой войны – тогда артефакт на два года был спрятан под землей в целях безопасности.

В начале XIX века, когда плита была найдена, еще никто не мог прочесть символы, изображенные на ней, как на папирусных свитках, обнаруженных в храмах вдоль Нила. Над расшифровкой древнеегипетских надписей работали ученые по всей Европе.

"В течение двух лет после открытия камня каждая европейская страна обладала копией камня. И это был сознательный процесс распространения текста учеными, потому что все хотели ускорить этот процесс [расшифровки надписей]. Думаю, для многих ученых в то время не имело значения, кто будет первым… Потому что была надежда, что это даст так много сведений о Древнем Египте, которая оказались ненапрасной", – сказал Регульски.

Чтобы распознать древние письмена специалистам потребовалось два десятилетия. Крупный прорыв совершил молодой француз по имени Жан-Франсуа Шампольон – после неоднократных решений бросить эту затею, в сентябре 1822 годе, он смог понять природу этих надписей и доказать, что это – фонетический язык.

"Он понял, что это не просто алфавитная, а гибридная или смешанная система. Есть знаки, которые представляют собой полные слова, а затем есть знаки, которые представляют собой отдельные буквы. и что все работает как единое целое. Ему удается это понять", — объясняет Рагульски.

Позже ученые поняли, что на разбитом камне содержалось массовое постановление, принятое советом священников в 196 году до нашей эры, написанное на двух языках — 14 строк формальных иероглифов, 32 строки на демотическом языке (упрощенный повседневный почерк, использовавшийся в Древнем Египте) и 54 строки на древнегреческом.

Теперь, в годовщину расшифровки Розеттского камня, египетские ученые возобновили призывы вернуть объект в Египет.

Обнаружение тайника с деревянными саркофагами в Египте: что известно

В начале сентября 2020 года египетские власти обнаружили 13 полностью запечатанных гробов возрастом 2500 лет.

Найденные саркофаги оставались нетронутыми в течение тысячелетий.

Саркофаги были найдены в могильной шахте на глубине 11 метров под землей, сложенные друг на друга. Они настолько хорошо сохранились, что даже некоторые краски, нанесенные на дерево, остались нетронутыми.

Всего было найдено 59 саркофагов. Ученые предполагают, что в этом месте может быть еще множество спрятанных саркофагов.

В октябре 2020 года ученые впервые показали, что спрятано в саркофагах.

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