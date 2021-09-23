Всех, кто владеет информацией об их местопребывании, просят позвонить в полицию.

В Днепре полиция разыскивает несовершеннолетних девочек, которые пошли в школу и не вернулись.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Девочки исчезли 22 сентября. Известно, что около 8:00 они пошли в школу, которая находится в Амур-Нижнеднепровском районе города. Их местопребывание неизвестно.

Приметы 15-летней Камилы Клочко: на вид 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, тело среднего телосложения, волосы ниже плеч русого цвета, глаза карего цвета. Была одета в черную куртку, серые джинсы, черные кеды.

Читайте такжеМужчина гулял по Киеву с гранатой в кармане (фото)Приметы 14-летней Елизаветы Унченко: на вид 14-15 лет, рост около 165 сантиметров, тело худощавого телосложения, волосы длинные, белокурого цвета, глаза голубого цвета.

Была одета в черную куртку, синие джинсы, черную обувь.

Ранее сообщалось, что у подростков появилось опасное увлечение - снифинг. Они вдыхают опасные для здоровья газ для зажигалок и освежители воздуха.

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Автор: Людмила Жерновская