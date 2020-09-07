У Зеленского отметили, что артисты, которые участвовали в торжествах, делали это на безоплатной основе.

Все артисты и музыканты, которые приняли участие в номере «Музыкальная история Независимости» на День Независимости Украины, принимали участие в торжествах на безоплатной основе.

Читайте такжеУ Зеленского отреагировали на скандал с попурри ко Дню Независимости Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на запрос Радио Свобода .

«Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента, в частности, работниками Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации», - говорится в ответе на запрос.

Режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.

«Музыкальный «мэшап» и аранжировку сделал музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безоплатной основе», - добавили в Офисе президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания, говорится в письме.

«Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса президента Украины», - отмечают в ведомстве.

Скандал вокруг попурри на День Независимости

25 августа вокруг выступления звезд по случаю праздника разразился скандал. Не всем украинцам концерт пришелся по вкусу. Дело в том, что украинские звезды сделали попурри на известные песни. Всего их было 42, но часть из них знаменитости спели на русском языке. Это не понравилось украинцам, поскольку страна воюет с Россией. И в такой праздник нельзя исполнять песни на языке страны-агрессора.

Кроме этого, по мнению населения, торжественное событие для страны напоминало новогодний корпоратив. Особенно неуместным на концерте украинцы назвали присутствие Верки Сердючки. Однако у Сердючки молчать не стали и прокомментировали скандал вокруг звездного попурри, написав в соцсети, что "у людей нет мозгов".

При этом нашлись и те, кому праздник понравился. Некоторые украинцы считают, что этот концерт был интересным. Ведущая одного из телеканалов в сети написала, что попурри вызвало слезы на глазах украинцев. А это значит, что организаторы концерта смогли достучаться до сердец. А вот шоумен Игорь Кондратюк написал в Facebook пост, в котором назвал звездное попурри музыкальной безвкусицей.

3 сентября городские власти и Кабмин заявили, что не платили за попурри с популярными артистами на ДеньНезависимости. Там отметили, что занимались организацией официальных праздничных мероприятий с участием первых лиц государства.

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Автор: УНИАН