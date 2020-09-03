Помимо прочего, торжества на День Независимости обошлись государству в шесть раз дороже, чем в 2019 году.

Празднование Дня Независимости в этом году в столице стоило не менее 1,6 млн грн, при этом в Кабмине и местной власти говорят, что не платили за попурри популярным артистам.

Читайте такжеУ Зеленского отреагировали на скандал с попурри ко Дню НезависимостиОб этом сообщает Украинская правда В частности, на запрос издания Минкультуры и информполитики ответило, что было привлечено к торжественным мероприятиям на Софиевской площади и церемонии возложения цветовна Михайловской площади. Всего на это было предусмотрено 1 409 832 грн.

В частности, торжества на Софиевской площади обошлись в 881 205 грн. Там при участии президента подняли флаг, исполнили гимн, после чего Владимир Зеленский выступил с речью и вручил государственные награды.

Мероприятия на Михайловской площади были профинансированы на 528 627 грн. Там при участии президента и его супруги происходило возложение цветов к Стене памяти погибших за Украину. Кроме того, Зеленский также произнес там короткую речь.

Издание отмечает, что в Минкультуры и информполитики заметили, что ведомство не было привлечено к подготовке концертной программы, а именно попурри "Музыкальная история Независимости". Денег на это мероприятие министерство также не выделяло.

В то же время, средства местного бюджета частично также были направлены на торжества на Михайловской и Софиевской площадях. Согласно ответу Киевского городского совета, речь идет о 191,8 тыс. грн.

Таким образом, в целом торжественные мероприятия обошлись местному и государственному бюджету в 1 601 632 грн.

Кроме того, Киевсовет заплатил еще 44,6 тыс. грн за возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. В общей сложности местный бюджет выделил 285 тыс. грн на День Независимости.

В то же время, городские власти подчеркнули, что также не занимались разработкой или финансовым обеспечением художественной программы, то есть попурри с участием артистов.

Издание также обращалось в Офис президента с вопросом о том, кто и на какую сумму оплатил музыкальную программу, на каком основании были использованы музыкальные произведения без указания их авторов, кто занимался организацией программы и тому подобное. В предусмотренный законом 5-дневный срок у президента не предоставили никакой информации по существу, а только ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса еще на 20 дней.

В 2019 году Кабмин заплатил за празднование Дня Независимости 259,6 тыс. грн, столичный бюджет – 290 тыс. грн.

Скандал вокруг попурри на День Независимости:

25 августа вокруг выступления звезд по случаю праздника разразился скандал. Не всем украинцам концерт пришелся по вкусу. Дело в том, что украинские звезды сделали попурри на известные песни. Всего их было 42, но часть из них знаменитости спели на русском языке. Это не понравилось украинцам, так как страна воюет с Россией. И в такой праздник нельзя исполнять песни на языке страны-агрессора.

Кроме этого, по мнению населения, торжественное событие для страны напоминало новогодний корпоратив. Особенно неуместным на концерте украинцы сочли присутствие Верки Сердючки. Однако у Сердючки молчать не стали и прокомментировали скандал вокруг звездного попурри, написав в соцсети, что "у людей нет мозгов".

При этом нашлись и те, кому праздник понравился. Некоторые украинцы считают, что этот концерт был интересным. Ведущая одного из телеканалов в сети написала, что попурри вызвало слезы на глазах украинцев. А это значит, что организаторы концерта смогли достучаться до сердец. А вот шоумен Игорь Кондратюк написал в Facebook пост, в котором назвал звездное попурри музыкальной безвкусицей.

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Автор: УНИАН