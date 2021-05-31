Эксклюзивная линейка «сказочного» мороженого стала результатом коллаборации компании «Три Медведя» и украинской группы KAZKA. Мороженое с ароматом «Фиалка» на палочке, «Голубая малина» в рожке и со вкусом «Лесные ягоды» в картонном стакане — новые вкусовые решения, специально разработанные в рамках сотрудничества.

«Для команды «Три Медведя» было крайне важно, чтобы стилистика новых продуктов полностью отражала креативную концепцию популярной группы и проекта Kazka Svit, а мороженое ассоциировалось с настоящей сказкой, — рассказывает генеральный директор компании «Три Медведя» Андрей Тищенко. — Работая над новой линейкой, наши специалисты вдохновлялись творчеством группы».

Так, идея создания мороженого с ароматом «Фиалка» возникла благодаря всемирно известному хиту «Плакала». Новинка представляет собой муссовую основу с фруктовым наполнителем с ароматом черники и глазурью нежно-фиолетового цвета с легким ароматом фиалки, декорированную сублимированной ежевикой.

Мороженое «Голубая малина» появилось в результате стремления совместить знакомое со сказочным и создать новый гастрономический опыт для потребителей. Верхний слой — основа нежно-голубого цвета со вкусом «Голубая малина» с фруктовым наполнителем с ароматом «Голубика». Внутри рожка — белая муссовая основа с ароматом ванили, дополненная наполнителем с ароматом «Голубая малина».

«Для меня малина — это вкус из детства, — делится солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. — Вкус, который вызывает приятные ассоциации с домом, уютом и заботой. Мы добавили щепотку нашей KAZKA-магии. Так появилась «Голубая малина» — загадочная, необычная, с особыми нотками. Мы очень довольны результатом. Вкус звучит неожиданно, но, поверьте, он сказочный!»

Третий продукт линейки «Три Медведя» «KAZKA» — двухслойное мороженое со вкусом «Лесные ягоды». Его стилистика продолжает историю древнего леса с элементами магии, которая раскрывается в проектах Kazka Svit. Мороженое содержит фруктовый наполнитель, в основу которого легли ягоды, которые можно встретить в сказочном лесу: голубика, малина и ежевика.

«Как только возникла идея сотрудничества с компанией «Три Медведя», мы сразу поняли: линейка мороженого, созданного в рамках коллаборации, будет сказочной. К тому же проект Kazka Svit задумывался как семейный, поэтому мороженое с уникальными ароматами придется по вкусу как взрослым, так и детям. Со своей стороны, мы вместе с командой привнесли немного магии и истории в продукт, который любят преимущественно все», — отмечает автор проекта Kazka Svit Юрий Никитин.

Попробовать сказку на вкус может каждый желающий. Линейка мороженого «Три Медведя» «KAZKA» уже доступна в торговых сетях Украины.

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Автор: Григорий Бондарь