5-7 мая на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области полиция проводит плановые учения.
Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины.
"Полиция Киевской области предупреждает о плановых учениях. 5-7 мая на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области полиция будет отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций", - говорится в сообщении.
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Правоохранители просят местных жителей сохранять спокойствие.
"Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствовании профессиональной подготовки, чтобы еще более эффективно заботиться о безопасности граждан", - пояснили в МВД.
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