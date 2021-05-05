Учения проводятся, в частности, с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях.

5-7 мая на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области полиция проводит плановые учения.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция Киевской области предупреждает о плановых учениях. 5-7 мая на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области полиция будет отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций", - говорится в сообщении.

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Правоохранители просят местных жителей сохранять спокойствие.

"Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствовании профессиональной подготовки, чтобы еще более эффективно заботиться о безопасности граждан", - пояснили в МВД.

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Автор: Татьяна Поляковская