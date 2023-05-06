Покушение на Прилепина произошло днем 6 мая под Нижним Новгородом.

В Офисе президента Украины намекнули, что покушение на российского пропагандиста Захара Прилепина осуществили российские же спецслужбы.

"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих", – написал в своем Твиттер советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его мнению, Кремль пытается продлить "агонию путинского клана" и сохранить "иллюзорный тотальный контроль", для чего и разворачивает маховик репрессий.

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"Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной", – считает Подоляк.

Покушение на Захара Прилепина – что известно

В субботу, 6 мая, неизвестные подорвали автомобиль с видным российским пропагандистом Захаром Прилепиным. Это произошло в удаленном районе Нижегородской области, где у Прилепина есть дача.

Известно, что при взрыве погиб водитель и личный охранник пропагандиста, который к тому же оказался бывшим боевиком "ЛНР". Сам же Прилепин получил тяжелые ранения, но пришел в сознание. Сможет ли он выжить, пока не ясно.

Ответственность за покушение уже взяла на себя партизанская группа "АТЕШ". Ранее она уже брала на себя ответственность за партизанские акции на оккупированных территориях Украины.

Примечательно, что Прилепин – не первый видный представитель "русского мира", на которого совершено покушение за последнее время. Ранее были убиты Дарья Дугина, Игорь Мангушев и Владлен Татарский.

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