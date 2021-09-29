Компания подростков уже не первый раз громит чужое жилье.

Хозяева дома, который разнесли агрессивные подростки в Одесской области, намерены добиться компенсации за разгромленное имущество. Компания развлекается подобным образом уже не первый раз.

Об этом пишет ТСН.

Компания подростков сняла загородный дом для вечеринки в честь дня рождения одного из парней. Они разбили мебель и технику, а видео своих действий выложили в соцсетях. О происходящем хозяевам дома сообщили соседи.

"Нам позвонили местные и сказали, что ребята, которые снимали у нас дом начали выбрасывать из окон посуду, электрочайник, картины", - рассказал один из совладельцев дома.

Читайте такжеБутылка элитного виски за $7500, которую разбил блогер, оказалась чаемВ жилье пришлось заходить с охраной, которую вызвали, когда увидели вместо 10 оговоренных человек в три раза больше агрессивных подростков.

"Когда мы поднимались с охраной, все побежали. Мы сразу же задержали того, кто снимал у нас дом - это парень, у которого был день рождения. Мы сказали, что он нам должен возместить ущерб", - объяснил мужчина.

По словам владельца дома, бизнес на аренде дома легальный, он исправно платит все налоги, поэтому готов даже идти в суд.

Данная компания крушит чужое жилье не впервые. Совладелец дома совладелец дома сообщил, что в прошлом году в Аркадии они снимали дом и там произошла такая же ситуация. По словам детского психолога, виной тому – челлендж в соцсетях, поэтому в погоне за лайками подростки совершают безумные поступки.

Правоохранители уже нашли всех участников погрома, но они могут ответственность и не понести, потому что виновники несовершеннолетние. Вместо них ответят родители.

В свою очередь владельцам дома пришлось нанять клининговую компанию, чтобы привести жилье в порядок. При этом стоимость уборки, а также компенсацию за ущерб и ремонт планируют взыскать с арендаторов.

Telegram-канал "Одесса как она есть" обнародовал фото дома до погрома. В объявлении указано, что жилье сдается для шумных вечеринок. В нем девять спальных мест, балкон, танцпол, бильярдная, кухня и многое другое.

В одной из комнат на стене висит картина с изображением мужского полового органа в короне.

В другой же комнате на потолке видна шкура тигра.

Отмечается, что рядом соседей, которым бы мешала громкая музыка, нет, а в пешей доступности супермаркет, аптека, парковка, кафе и остановка общественного транспорта.

За сутки аренды в будние дни владельцы брали 120 долларов и 100 долларов залога, а в выходные — от 170 долларов и залог.

Что предшествовало

В понедельник, 27 сентября, разлетелось видео с участием группы несовершеннолетних девушек, которые крушат мебель в квартире.

Как пояснила владелица квартиры, школьницы арендовали квартиру для празднования дня рождения. Соседи сообщили женщине, что из окон летела техника, картины и посуда.

С места происшествия большинству виновникам удалось скрыться, остальные платить за поврежденное имущество отказались.

По данным СМИ, девушки пошли на погром чужого дома ради видео в TikTok. Подростки, "хозяйничая", матерились и пели гимн Украины.

Позже подростки записали новое видео, в котором заявили, что их никто не накажет, а родители ни за что платить не будут.

Автор: Анастасия Горбачева