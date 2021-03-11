В Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинцами. По данным СМИ, судно перевозило уголь и вышло якобы из Ростова-на-Дону.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Россия по-хищнически грабит угольные месторождения на Донбассе и продает уголь в другие страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

В частности, его попросили прокомментировать, есть ли информация, какой именно уголь перевозило затонувшее у берегов Румынии судно Volgo Balt 179 (российский или из оккупированного Донбасса).

«Это не является закрытой информацией. Мы четко понимаем, что те недра, которые есть на сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской области, по-хищнически грабит Российская Федерация и отправляет теми или иными судами в те или иные страны», - сказал Данилов.

Крушение судна с украинцами: что известно

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами. Десять удалось спасти. Двое погибли, продолжаются поиски еще одного моряка.

По данным СМИ, судно перевозило уголь и вышло якобы из Ростова-на-Дону.

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Автор: Виталий Саенко