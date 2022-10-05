Приватизационный аукцион и договор купли-продажи по результатам такого аукциона под угрозой отмены.

С целью защиты прав кредиторов Барского спиртового комбината (Винницкая область) подан иск в Европейский суд по правам человека, в связи предстоящей приватизацией предприятия, в результате которой кредиторы будут лишены каких-либо гарантий погашения своих требований по результатам предстоящей приватизации, сообщил арбитражный управляющий Алексей Сокол.

Он добавил, что также готовятся судебные иски о признании недействительным приватизационного аукциона и договора купли-продажи имущества по результатам такого аукциона.

Аукцион по приватизации барского спиртового комбината назначен на октябрь этого года.

Видео дня

По его словам, украинские суды закрыли производство по делу о банкротстве Барского спиртового комбината. Основной предпосылкой закрытия дела о банкротстве были законодательные гарантии погашения всех кредиторских требований в результате приватизации предприятия.

"Однако, с учетом ранее принятого закона №2468-ІХ от 28 июля 2022 года, кредиторы барского спиртового комбината фактически лишены каких-либо гарантий погашения своих требований по результатам будущей приватизации. В связи с чем, в интересах кредиторов Барского спиртового комбината уже подан иск в Европейский суд по правам человека", - пояснил арбитражный управляющий Алексей Сокол.