Остановка бронирования для предприятий хуже, чем блэкауты или ракетные обстрелы, считает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Остановка бронирования, которую инициировало правительство, представляет угрозу для промышленности, поскольку предприятия могут потерять квалифицированных рабочих, на подготовку которых требуется много лет. Это грозит остановкой производства, а значит - Украина не получит товары, необходимые для обороны. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на пресс-конференции.

"Остановка бронирования для предприятий хуже, чем блэкауты или ракетные обстрелы. У нас могут забрать кадры, которые мы просто не сможем заменить ни за месяцы, ни за годы. Потому что это настолько квалифицированные кадры, что нужны годы для того, чтобы подготовить нового специалиста. Некоторые наши предприятия, которые должны были просто продлить статус критически важных, не могут его продлить. Списки на бронирование не принимаются. И если ТЦК зайдет, они просто заберут остальных наших людей, и предприятия остановятся", - подчеркнул Каленков.

Он подчеркнул: в системе признания предприятия критическим действительно есть лазейки для спекуляций. Но эти лазейки можно закрыть без остановки бронирования для компаний, которые были и остаются критическими для украинской экономики и обороны.

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"Продукция, которую мы производим, - стальная. Это спецсталь, которая идет на броню, сталь и арматура для фортификационных сооружений. Это все идет напрямую на нужды Вооруженных Сил. Мы имеем такую же ответственность, как любое предприятие, подчиненное Укроборонпрому. Наши предприятия были критическими и останутся критическими. Более того: нам надо не 50% бронировать, а гораздо больше! Потому что уже сейчас на предприятиях в нашей отрасли от 15 до 27% людей, которые могут быть мобилизованы, уже мобилизованы. Это десятки тысяч людей, которые сейчас воюют", - отметил Каленков.

Он призвал власти навести порядок в процессе признания критичности предприятий, не останавливая бронирование, поскольку потерянное на аудит время может обернуться для экономики гораздо большими потерями.

"Да, нужно разбираться, почему за полгода у нас втрое возросло количество забронированных. Втрое возросло количество критических предприятий? Я так не думаю. Но разбираться надо отдельно, не останавливая процесс бронирования. Потому что дни и недели, пока идет аудит, приведут к тому, что мы остановимся", - резюмировал Каленков.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации (EBA) также призвали правительство возобновить бронирование, поскольку остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.