На строительстве новой транспортной развязке на 21 км трассы М-06 Киев - Чоп завершили важный этап – устройство арматурного каркаса очередной секции эстакады.

Подробности рассказывает пресс-служба Укравтодора.

"На автомобильной дороге М-06 Киев - Чоп возводим транспортную развязку на участке дороги вблизи Стоянки. Подрядчик завершил работы по устройству арматурного каркаса на пролетном строении эстакады №2 Секции № 1 и забетонировал ее, использовав для этого 585 кубических метров бетона", - пояснили в автодоре.

Строительные работы выполняет азербайджанская Evrascon, за техническое наблюдение отвечает Kocks Consult GmbH (Германия).

Кроме новой развязки в Стоянке также создают две новые на трассе М-05 Киев - Одесса: на 15 км у Чабанов и 21 км вблизи Виты Почтовой. Их открытие позволит разгрузить транспортные пути на подходах к Киеву и сделает движение более безопасным. Развязки строят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Средства привлекли от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" под Киевом также ремонтируют 17 км трассы Киев - Борисполь, которая не обновлялась 17 лет. По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, ремонт полностью завершат до конца августа.

Автор: Иван Бойко