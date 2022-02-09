Обычно работодатели предлагают заробитчанам довольно скромные условия проживания.

Предлагая украинским заробитчанам работу за рубежом, работодатели обычно замалчивают реальные условия, в которых придется проживать.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Я слышала истории, когда обещают, что будут в комнате жить по два-три человека, а живут вдесятером. А если что-то не устраивает, то надо снимать жилье за свой счет. А, конечно, это расходы", – рассказала киевлянка Анастасия Яремченко.

А вот заробитчанин Евгений Багликов, уже уехавший за границу, доказал, что эти истории являются чистой правдой.

"Сейчас я вам покажу, в каких условиях живут украинцы. В частности, я жил в таких условиях 2 года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – десять человек", – считает кровати в комнате мужчина.

В то же время эксперт рынка труда Татьяна Пашкина предупредила украинцев, к чему следует готовиться, отправляясь на заработки.

"Если работодатель аграрий, и он где-то, извините, в каких-то польских чигирях, то конечно, что там будет жилой фонд, мягко говоря, не очень современный", – предостерегла Пашкина.

Также она напомнила, что обычно по контракту работодатель кроме жилья, должен обеспечивать работников и обедом. Однако даже на горячие блюда рассчитывать не стоит.

"Работодатель предоставляет жилье и какое-то питание. Опять же, питание – это не мишленовские звезды. Это простые вещи. Возможно, сандвичи. Оно будет простецкое. Оно будет не всегда вкусное", – добавила эксперт.