Судя по снимку журналиста, голова петуха лежит на площадке под окнами ОП.

На арт-площадке у Офиса президента Украины в центре столицы заметили, что фигура скандального петуха лишилась головы.

Читайте такжеВозле ОП открылась детская площадка по мотивам работ художницы Марии Примаченко (фото, видео)Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш.

"После эфира поехал на Майдан. Сходил к ОП. Тихо уже. Митингующих нет, полиции несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?" - написал он и опубликовал соответствующее фото.

Напомним, в августе 2021 года в Киеве возле Офиса президента Владимира Зеленского установили фигуры фантастических зверей, созданные по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. Серьезно досталось фигуре селезня в вышиванке: его обозвали в сети "петухом в косоворотке" (национальная российская мужская рубашка).

Позже в Офисе президента объяснили, что под ОП размещена фигура героя одного из полотен Примаченко – петуха в вышиванке. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке.

Как сообщалось, 21 ноября частники марша ко Дню достоинства и свободы в Киеве пришли под Офис президента, где произошли стычки с правоохранителями. Активисты хотели пройти по улице Банковой ко входу в здание ОП, однако полицейские преградили им путь, не пропустив за ограждение.

Автор: Ольга Робейко