Отмечается, что данное событие не связано с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челленджами в социальных сетях.

В Сумах полиция расследует обстоятельства отравления несовершеннолетних студенток лекарственными средствами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Вчера, около 16:30 часов, в полицию поступило сообщение из приемного отделения больницы об отравлении лекарственными средствами двух 16-летних сумчанок. По данному факту в полиции открыли уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства этого события.

Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды по месту жительства одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь.

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Скорой помощью они были доставлены в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В настоящее время можно утверждать, что данное событие не связано с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челенджами в социальных сетях», – говорит Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины «Доведение до самоубийства», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины этого события.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: Денис Прядко