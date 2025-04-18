Пасхальные мастер-классы БаДМ: как компания передаёт детям традиции, ценности и тепло семейного праздника

В простых вещах — рисовании, шитье, лепке — часто скрывается нечто более важное, чем кажется на первый взгляд. Для детей — это весёлое занятие с красками, нитками и тёплыми улыбками. А для взрослых — возможность передать глубину: память о традициях, связь поколений и ценности, которые не поместятся в учебник.

Компания БаДМ, один из крупнейших фармдистрибьюторов страны, ежегодно организовывает для детей своих сотрудников праздничные мероприятия — на Рождество, Пасху, День защиты детей и День знаний. Это часть корпоративной культуры, которая строится вокруг доверия, заботы и семейных ценностей.

Почти 1000 участников за три года: как меняется формат

К пасхальным активностям ежегодно присоединяются дети из разных регионов Украины — как в офлайн-формате, так и онлайн. За последние три года — почти 1000 участников. Формат мастер-классов меняется: шитьё, роспись, рисование, лепка — чтобы каждый ребёнок мог найти то, что ему ближе.

Видео дня

"Компания каждый раз придумывает что-то новое — мои дети буквально не могут дождаться, чтобы распаковать набор. Мы творим всей семьёй с таким искренним восторгом, — рассказывает Артём, отец четырёх детей и начальник смены на одном из складов БаДМ. — Особенно радуются старшие дочки — им очень близко творчество, и они ценят, что компания, в которой работает их папа, поддерживает наше общее семейное хобби. Как отец, я рад, что моя история в БаДМ — это не только про работу. Это и про семейные моменты, которые создаёт компания, когда дети с нетерпением ждут мастер-классов и подарков. Это моменты, которые мы переживаем и запоминаем вместе. Моя работа становится для них чем-то добрым, знакомым и таким, что касается и их".

Креативные форматы и приглашённые мастера

Тематические мероприятия проводят как команда по внутренним коммуникациям, так и профессиональные мастера. В 2024 году специально для БаДМ был создан эксклюзивный видеоурок по изготовлению пасхальных открыток. В этом году компания подготовила ещё одну новинку для детей — три варианта лепки из эко-глины на выбор, в зависимости от уровня сложности: цыплёнок-салфетница, писанка-подсвечник или декоративная карта Украины.

"Для нас важно, чтобы дети не просто создавали поделки, но и понимали символы, традиции и эмоции, которые стоят за каждым пасхальным образом. Мы стремимся дать им не только инструменты, но и смыслы", — отмечает менеджер по внутренним коммуникациям Андрей.

Зачем это компании?

Раннее знакомство с культурой и традициями формирует у детей чувство идентичности, эмоциональный интеллект и осознание принадлежности к сообществу. А творчество — это язык, с помощью которого можно передать национальные смыслы, опыт и символы так, чтобы они остались в сердце.

"Когда компания, в которой ты работаешь, создаёт события, знакомящие детей с культурным наследием, — это вызывает глубокое уважение. БаДМ превращает знакомство с традициями в живой опыт для самых маленьких", — делится впечатлениями Татьяна, сотрудница компании и мама двоих детей.

Компания БаДМ инвестирует не только в развитие фармацевтического рынка, но и в будущее поколение, поддерживая семьи своих сотрудников. Иногда одна пасхальная открытка, сделанная вместе с родителями, может запомниться лучше тысячи рассказов о традициях.

"Забота о детях сотрудников стала прочной частью корпоративной культуры компании. Подобные мероприятия создают моменты единения, показывают детям: работа родителей — это не просто профессия, а часть большого сообщества, которое заботится и поддерживает", — подчёркивает Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора ООО "БаДМ".