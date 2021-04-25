Семейный психолог рассказала о тонкостях отношений во время карантина.

Во время пандемии коронавируса и карантина люди имели возможность понять, насколько их отношения настоящие и искренние. Это стало своеобразной проверкой для партнеров.

Как пишет 24 канал, семейный психолог Яна Баранова рассказала, что раньше партнеры жили в своей обыденности, виделись утром и вечером.

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Эксперт отметила, тогда кто-то в паре начал задавать себе вопрос, готов ли он мириться с другой стороной медали. Однако отношения – это всегда двое, поэтому, когда начинается перекладывание ответственности – ничего хорошего не выйдет.

"Коронавирус стал проверкой для отношений", - подчеркнула Баранова.

Во время пандемии люди стали чаще обращаться к психологу

По словам психолога, случаи обращений во время пандемии резко увеличились, но теперь все привыкли и нашли методы решения проблем.

"Если люди не делают выводов из ошибок, то понятно, что они будут повторяться. Когда возникает определенная ситуация, в ней нужно разбираться, а не перекладывать все на другого", – сказала Баранова.

Она добавила, если не нравится поведение человека в отношении себя, менять его бесполезно. По мнению психолога, нужно обратить внимание на то, почему ты так реагируешь и почему вызываешь такое поведение.

Отметим, во время карантина участились случаи разводов. Испытание самоизоляцией не выдержали даже ряд голливудских пар.

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Автор: Виктория Гордиенко