Люди с группой инвалидности пойдут служить только при одном условии.

С 1 ноября 2024 года для людей с ограниченными возможностями доступна отсрочка от мобилизации. Однако есть ситуации, когда и такие граждане попадают в ряды ВСУ. УНИАН выяснил подробности.

Мобилизация людей с инвалидностью - кто точно не попадет в армию

Адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН рассказала, что в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в пункте №2 прописано, что лица с инвалидностью имеют право на получение отсрочки на общих основаниях. Поэтому отсрочка от мобилизации должна предоставляться независимо от того, какая у человека группа инвалидности.

То есть, и эта, и другие виды отсрочки (по здоровью, семейным обстоятельствам, по уходу) остаются, как и раньше - при условии, что они оформлены и продлены по всем правилам.

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Из этого следует, что принудительная мобилизация инвалидов 2 группы невозможна - это незаконно. Юрист говорит: "Были анонсы, что право на отсрочку могут потерять, в частности, лица с III группой инвалидности, но такое нововведение не ввели". Именно поэтому мобилизация инвалидов 3 группы так же, как и первой, и второй на законных основаниях происходить не может.

Если вы не знаете, какая группа инвалидности не попадает под мобилизацию с 1 ноября 2024 года, то стоит запомнить, что от призыва освобождены абсолютно все люди с группой инвалидности, если у них на руках есть соответствующие документы, подтверждающие причину отсрочки.

Когда возможна мобилизация людей с инвалидностью

Как уже было сказано, ситуаций, когда возможна мобилизация мужчин с 3 группой инвалидности или любой другой, по действующему законодательству Украины не существует. Человек с ограниченными возможностями не может быть принудительно отправлен воевать. Но в случае, если инвалид 3 группы - военнообязанный в Украине, который хочет служить сам, он может подписать контракт с ВСУ. Для этого ему необходимо пройти комиссию МСЭК, где врачи определят, в каком состоянии здоровье гражданина и может ли он проходить службу в армии. Если решение окажется положительным, тогда мужчина имеет право стать частью вооруженных сил.

Нужно ли идти в военкомат с инвалидностью

Каждый человек, который получил такой статус после начала полномасштабного вторжения, а именно после 24 февраля 2022 года, должен отправиться на перекомиссию, чтобы подтвердить его. В случае, если по каким-либо причинам врачи обнаружат, что никакого диагноза, ставшего аргументом для инвалидности, у мужчины нет, то он автоматически потеряет отсрочку и станет годным для службы.

Что касается того, нужно ли обновлять данные в ТЦК людям с инвалидностью, Савченко сказала следующее:

В ноябре в приложении "Резерв+" можно будет получать отсрочку без посещения ТЦК.

Если анонс окажется правдивым, и такую функцию введут, то все мужчины с инвалидностью получат возможность обновлять свои данные и актуализировать статус онлайн.

Кому не нужно подтверждать инвалидность - список

По закону, есть ситуации, когда человек не должен идти в МСЭК или на ВВК, чтобы подтвердить инвалидность 2 группы или любой другой. К таким случаям относятся:

инвалидность 3 группы и 2 группы поставили из-за повышения или понижения группы;

статус получен в результате ранений и заболеваний, случившихся на военной службе;

отсутствуют конечности, кисти, стопы, один из парных органов;

присутствуют нарушения развития, интеллекта, психические расстройства, онкология, церебральный паралич или другие паралитические симптомы.

Кроме того, подтверждать инвалидность 1 группы не нужно, так как ее, чаще всего, дают вследствие очень тяжелых заболеваний и состояний. Также нет необходимости доказывать статус, если он сопровождает человека с детства.

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