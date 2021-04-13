Ученики имеют право выбора вида оценивания их знаний.

Верховная Рада освободила выпускников школ от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Читайте такжеУчеников четвертых и девятых классов освободили от ГИА в этом годуКак передает корреспондент УНИАН, народные депутаты поддержали закон

«О внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)» (№ 5014). «За» проголосовали 298 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с марта 2020 года обучение в заведениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.

Законом предусмотрено, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Законом предоставлено ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

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Автор: Надя Пришляк