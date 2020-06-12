В Ливии освободили 14 украинских моряков после трех лет тюрьмы - СМИ (видео)

Сейчас решается вопрос, как доставить их домой.

Из тюрьмы в Ливии освобождены украинские моряки - 14 членов экипажа танкера "Рута".

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Наши соотечественники находятся в городе Мисурата на северо-западе страны. Как доставить их домой, сейчас решают. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТСН.

Состояние здоровья украинских моряков, 10 из которых в прошлом месяце объявили голодовку, врач, который помогал в освобождении, называет нормальным.

За решеткой в ливийской тюрьме наши соотечественники провели три года.

Танкер «Рута», зафрахтованный одесской компанией, ливийцы захватили в апреле 2017 года. Экипаж арестовали якобы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. За три года ни одного судебного заседания не состоялось, а с судна странным образом исчез весь груз.

Как сообщал УНИАН, месяц назад из плена освободили украинца, захваченного пиратами в апреле в Гвинейском заливе.

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