Из плена освобожден украинец, захваченный пиратами в апреле в Гвинейском заливе (видео)

Вскоре освобожденный из плена украинец вернется на Родину.

Из плена пиратов освобожден украинский гражданин, захваченный в апреле в Гвинейском заливе.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter. «Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV Tommi Ritscher (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля)», - написал министр.

По его словам, посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. «Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину», - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в апреле у берегов Бенина пираты напали на судно и похитили украинца - члена экипажа судна Tommi Ritscher (IMO 9656137, флаг Португалии), оператор судна - Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

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