Елка в Киеве / фото УНИАН
Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало топ самых красивых новогодних елок Украины и объявило конкурс.
Об этом сообщили на странице агентства в Facebook.
Читайте такжеПоявился топ самых дорогих елок Украины: какой город потратил на праздники больше всего"ГАРТ решило сделать свой топ самых красивых елок страны. Вдохновляйтесь новогодним настроением и голосуйте за ту, к которой планируете свое путешествие", - говорится в сообщении.
В списке - 10 украинских елок из 10 крупных городов страны:
- Киев (искусственная, 31 метр высотой, украшена 20-ю тысячами шариков красного и золотого цвета и 10 км гирлянд, создающих купол над деревом);
- Львов (живая, 17 метров высотой, украсили рождественскими "пауками" и ромбами);
- Днепр (искусственная, высотой 20 метров, украсили прозрачными и золотистыми шарами, стоимость - самая большая в Украине, 12,5 млн гривен из бюджета);
- Одесса (искусственная, высота - 18 метров, украсили праздничной иллюминацией в морском стиле за 2,5 млн грн из общественного бюджета);
- Луцк (трио живых елок, повесили 150 игрушек и более 200 гирлянд);
- Винница (28 метров высотой, украсили большими сосульками и большими 3D-шарами, которые светятся, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов);
- Ужгород (искусственная, 18 метров высотой, нарядили в шарики белого, серебряного и золотого цветов, а также украсили иллюминацией в теплом оттенке);
- Херсон (высотой 18 метров, украсили 3,5 километрами гирлянд и около 500 елочными украшениями);
- Запорожье (искусственная, 22 метра, оформили в европейском стиле, новые игрушки и гирлянды обошлись в 2 млн грн);
- Харьков (самая высокая в Украине - 40,5 метров, собрана из отдельных деталей и подсвечена светодиодными лампами (задействовано 50 тысяч световых элементов), украшена несколькими тысяча шаров и завитков).
Проголосовать за самую красивую елку можно на странице ГАРТ в Telegram.