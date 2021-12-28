Из десятки самых красивых выбирают лучшую.

Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало топ самых красивых новогодних елок Украины и объявило конкурс.

Об этом сообщили на странице агентства в Facebook.

Читайте такжеПоявился топ самых дорогих елок Украины: какой город потратил на праздники больше всего"ГАРТ решило сделать свой топ самых красивых елок страны. Вдохновляйтесь новогодним настроением и голосуйте за ту, к которой планируете свое путешествие", - говорится в сообщении.

В списке - 10 украинских елок из 10 крупных городов страны:

Киев (искусственная, 31 метр высотой, украшена 20-ю тысячами шариков красного и золотого цвета и 10 км гирлянд, создающих купол над деревом);

(искусственная, 31 метр высотой, украшена 20-ю тысячами шариков красного и золотого цвета и 10 км гирлянд, создающих купол над деревом); Львов (живая, 17 метров высотой, украсили рождественскими "пауками" и ромбами);

(живая, 17 метров высотой, украсили рождественскими "пауками" и ромбами); Днепр (искусственная, высотой 20 метров, украсили прозрачными и золотистыми шарами, стоимость - самая большая в Украине, 12,5 млн гривен из бюджета);

(искусственная, высотой 20 метров, украсили прозрачными и золотистыми шарами, стоимость - самая большая в Украине, 12,5 млн гривен из бюджета); Одесса (искусственная, высота - 18 метров, украсили праздничной иллюминацией в морском стиле за 2,5 млн грн из общественного бюджета);

(искусственная, высота - 18 метров, украсили праздничной иллюминацией в морском стиле за 2,5 млн грн из общественного бюджета); Луцк (трио живых елок, повесили 150 игрушек и более 200 гирлянд);

(трио живых елок, повесили 150 игрушек и более 200 гирлянд); Винница (28 метров высотой, украсили большими сосульками и большими 3D-шарами, которые светятся, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов);

(28 метров высотой, украсили большими сосульками и большими 3D-шарами, которые светятся, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов); Ужгород (искусственная, 18 метров высотой, нарядили в шарики белого, серебряного и золотого цветов, а также украсили иллюминацией в теплом оттенке);

(искусственная, 18 метров высотой, нарядили в шарики белого, серебряного и золотого цветов, а также украсили иллюминацией в теплом оттенке); Херсон (высотой 18 метров, украсили 3,5 километрами гирлянд и около 500 елочными украшениями);

(высотой 18 метров, украсили 3,5 километрами гирлянд и около 500 елочными украшениями); Запорожье (искусственная, 22 метра, оформили в европейском стиле, новые игрушки и гирлянды обошлись в 2 млн грн);

(искусственная, 22 метра, оформили в европейском стиле, новые игрушки и гирлянды обошлись в 2 млн грн); Харьков (самая высокая в Украине - 40,5 метров, собрана из отдельных деталей и подсвечена светодиодными лампами (задействовано 50 тысяч световых элементов), украшена несколькими тысяча шаров и завитков).

Проголосовать за самую красивую елку можно на странице ГАРТ в Telegram.

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