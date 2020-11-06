Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса.

Окружной административный суд Киева просят отменить результаты всеукраинского опроса, проведенного 25 октября.

Как сообщает пресс-служба суда, в ОАСК поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".

Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса.

"По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - рассказали в суде.

В настоящее время судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Читайте такжеСтало известно, сколько украинцев проигнорировали "Зе-опрос" (видео)

Опрос Зеленского: что известно

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводился общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжело больных; нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи