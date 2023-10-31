Однако, количество таких людей уменьшилось по сравнению с 2022 годом.

Большинство украинцев уверены, что сейчас дела в Украине движутся в правильном направлении. Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, с мая 2022 года по октябрь 2023 года это число уменьшилось с 68% до 60%.

В частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном направлении, однако сейчас большинство украинцев оптимистично оценивают путь, по которому движется страна. В то же время доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%.

По данным социологов, такое мнение царит среди большинства опрошенных независимо от региона их проживания.

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Опрос был проведен КМИС с 30 сентября по 13 октября методом телефонных интервью среди 2007 взрослых респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных.

Статистическая погрешность такой выборки стандартно не превышает 2,4%. Но социологи уверены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Другие опросы украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее большинство украинцев (59%) заявили, что видят попытки бороться с коррупцией в Украине и положительные сдвиги в этом направлении. В то же время существенная доля респондентов выбирали вариант ответа, что последние дела являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины и положительных изменений нет" (34%).

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