Также в первой десятке - Леся Украинка, Богдан Хмельницкий, Михаил Грушевский, Иван Франко, Иван Мазепа, Вячеслав Чорновил и Валерий Залужный.

Опрошенные украинцы отнесли поэта Тараса Шевченко, президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеру в пятерку выдающихся украинцев всех времен.

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отмечается, что "Рейтинг" в рамках проекта "Народный ТОП" продолжил исследования выдающихся украинцев всех времен. С помощью открытого вопроса респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.

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"Лидером рейтинга "Народный ТОП" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку самых выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%)", - отмечают социологи.

Также в десятке - председатель Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаил Грушевский (11,6%), писатель Иван Франко (10,1%), гетман Иван Мазепа (8,8%), председатель "Народного Руха Украины" Вячеслав Чорновил (8,7%) и главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный (7,7%).

"Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%)", - показали результаты опроса.

В третьей десятке - главнокомандующий Украинской повстанческой армии Роман Шухевич (1,7%), экс-президент Украины Леонид Кучма (1,5%), вымышленный образ украинского казацкого вожака Тарас Бульба (1,5%), писатели Иван Котляревский (1,4%) и Лина Костенко (1,3%), авиаконструктор Игорь Сикорский (1,2%), экс-президент Украины Петр Порошенко (1,2%), писатель Михаил Коцюбинский (1,1%), врач Николай Амосов (0,9%) и гетман Павел Скоропадский (0,9%).

Отмечается, что всего респонденты указали 148 имен. В то же время около 8% опрошенных не смогли назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.

*** Социологическая группа "Рейтинг" 8-9 октября провела опрос населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. респондентов. Метод опроса -CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 3.1%.

Напомним, по данным опроса, проведенного National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся Владимир Зеленский, Сергей Притула, Виталий Кличко и Валерий Залужный.

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