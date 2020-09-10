72% граждан убеждены, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины.

Большинство граждан считают, что в Украине не нарушают права русскоязычных.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерив совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают права русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях», - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Читайте такжеПолицейские из разных уголков Украины поддержали осужденного в Италии украинского бойца Маркива (видео)

Указывается, что больше всего тех, кто считает, что права русскоязычных не нарушаются, - на западе страны - 76%, также большинство поддерживает такое мнение и в центральной Украине. В восточном регионе, наоборот, гораздо больше людей, которые считают, что права русскоязычных нарушаются постоянно (21%) или в отдельных случаях (40%).

По мнению подавляющего большинства украинцев, украинский язык является важным атрибутом независимости Украины - так считают 72% граждан, не согласны с этим около 25%. Такое мнение абсолютно доминирует на западе - только 3% жителей региона не согласны с этим утверждением. В центре Украины 77% считают язык атрибутом независимости, 20% - нет. В восточном регионе больше всего тех, кто с этим утверждением не согласен, - 49%.

Кроме того, проблемы развития украинского языка первоочередными считают 20% украинцев. Еще 44% считают развитие украинского языка важной проблемой, хотя и признают, что страна имеет более насущные потребности. 33% считают эти проблемы второстепенными. В западном регионе больше всего тех, кто считает эти проблемы первоочередными, (42% против 4% на востоке), а в восточном регионе преобладает восприятие проблем развития языка как второстепенных (55%).

Общенациональное исследование проводили Фонд «Демократические инициативы» и социологическая служба Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Другие опросы, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров