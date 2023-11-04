Забеременеть естественным путем паре не удалось, поэтому влюбленные обращались за помощью к врачам.

В Тернопольской области жена воина узнала об желанной беременности после похорон мужа. Пара обращалась к врачам за помощью за несколько месяцев до трагедии.

Как сообщает ТСН, история Богдана и Светланы Тленюков очень трагичная и особенная. 47-летняя женщина была на 10 лет старше мужчины. От первого брака Светлана имела двух сыновей, а вот Богдан о детях только мечтал.

"Мы полюбили друг друга. Мне было очень страшно, что я уже старше, что я не смогу иметь больше детей. У него еще не было детей, он мечтал о них, с тех пор как мы познакомились", – говорит Светлана.

Пара вместе прожила два с половиной года и мечтала о совместном ребенке. Летом 2022 года на войне погиб 24-летний сын Светланы. Супруги еще активнее задумывались о рождении общего ребенка. Женщина признается, что это была "большая необходимость" после болезненной потери.

Забеременеть естественным путем не удавалось, поэтому в марте 2023 года пошла к врачу-репродуктологу. После лечения Богдан вернулся на фронт. 4 июля сапер-гранатометчик погиб на Донбассе во время выполнения боевого задания.

"После похорон на третий день я узнала, что беременна", – вспоминает вдова военного.

УЗИ показало, что у Светланы будет двойня – мальчик и девочка. Эту радостную новость мужчина так и не услышал, хоть превыше всего мечтал о детях. Светлана волнуется, как сама будет воспитывать детей, но ее поддерживает вся семья.

Потери ВСУ - трагические новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее на Хмельнитчине жена военного скончалась после известия о его гибели на фронте. У женщины остановилось сердце. Мужчина погиб 22 декабря, а его жена - на следующий день.

Затем стало известно, что в боях за Украину погибли два родных брата из города Христиновка Черкасской области. Виктор и Константин Кравченко погибли на Херсонщине.

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