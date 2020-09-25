Студенты и работники колледжа протестуют против решения правительства присоединить учебное заведение к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта, произошедшего сегодня днем ​​на территории Олимпийского колледжа в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня в 12:31 в дежурную часть столичной милиции по спецлинии 102 поступило сообщение о конфликтной ситуации на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. На место происшествия немедленно выехали дополнительные экипажи полиции и следственно-оперативная группа Деснянского управления", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что во время работы комиссии по реорганизации на территории колледжа возник конфликт. "Полицейские, которые на месте обеспечивали общественный порядок, немедленно вмешались в ситуацию и пресекли противоправные действия. В результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители", - сообщили в полиции.

Также в полиции добавили, что в территориальное управление полиции были приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента.

Позиция студентов и коллектива колледжа

На странице Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Facebook говорится, что студенты и работники колледжа протестуют против решения правительства присоединить учебное заведение к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины. Также сообщается о задержании и применения силы к студентам и работникам.

Конфликт вокруг Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного: что предшествовало

Ранее студенты и преподаватели колледжа проводили акции под Верховной Радой, объявили забастовку и подготовили обращение к Кабмину с требованием отменить, по их мнению, незаконное распоряжение о ликвидации учреждения. Также профсоюзный комитет колледжа подал иск в Окружной административный суд Киева о признании распоряжения Кабмина незаконным и отмене его.

24 сентября Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

С соответствующим иском к Кабинету министров и Министерству образования и науки обратился профсоюз работников и студентов колледжа.

По мнению профсоюза, решение правительства №1083-р от 2 сентября 2020 года противоречит положениям закона Украины "Об образовании" и закона Украины "О высшем образовании".

Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 17 ноября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко