Ею стала бывшая руководительница Антимонопольного комитета Пищанская.

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Ольги Пищанской председателем Счетной палаты. За это решение проголосовало 252 народных депутата Украины.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк решение было принято "несмотря на предостережения международных партнеров".

Он отметил, что за кандидату Пещанской проголосовало:

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180 нардепов - фракции "Слуга народа";

13 - фракция "Батькивщина";

17 - группа"Платформа за жизнь и мир";

10 - группа "За майбутне";

15 - группа "Довира";

10 - группа "Видновлення";

7 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

19 декабря послы стран "Группы семи" выступили с заявлением, что они обеспокоены намерениями украинского правительства назначить членов Счетной палаты до завершения реформы этого органа. Речь шла о том, что Рада спешит с назначения на этой неделе четырех членов Счетной палаты до завершения ее реформы. Они отметили необходимость принятия закона о реформировании Счетной палаты.

Несмотря на это заявление, Верховная Рада 21 декабря 2023 года проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты на 6 лет: Елизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер ГБР), Сергей клюшка (работник ГАСУ), Ольга Пищанская (экс-глава АМКУ), Кирилл Клименко.

Ольга Пещанская - что известно

5 сентября 2023 года Верховная Рада уволила Ольгу Пищанскую с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, которую она занимала с 16 июля 2020 года. Тогда за это решение 306 народных депутатов. Она тогда отметила, что пришла реформировать АМКУ и свою функцию выполнила, поэтому считает, что пришло время освободить место для других.

Ходили слухи, что она может будет назначена председателем Фонда государственного имущества после увольнения с этой должности Рустема Умерова.

Более года назад - 16 ноября 2022 года председатель Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Он тогда сообщил, что Счетная палата запланировала аудиты, касающиеся оборонной и безопасности сферы, антикоррупционной и правоохранительной сферы. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро первыми пришли к нему и вручили сообщение о подозрении.

Пацкан тогда сказал, что война сжирает миллиарды и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники является задачей Счетной палаты

Бывшего народного депутата, председателя Счетной палаты Валерия Пацкана подозревают в незаконном получении 117 тысяч гривен за наем жилья. Пацкан считает, что есть" заинтересованные лица", которые хотят помешать проверкам Счетной палаты, и пообещал защищаться в установленном законом порядке.

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