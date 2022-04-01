Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук

Под Киевом от обстрелов российских оккупантов пострадал частный зоопарк. Сейчас волонтеры и военные спасают животных, которые там остались.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Телеграм-канале и обнародовал снимки.

"Какие же они уроды, эти москали", - прокомментировал Братчук.

Фото Под Киевом спасают животных из частного зоопарка 01 апреля 2022
Фото Под Киевом спасают животных из частного зоопарка 01 апреля 2022
Фото Под Киевом спасают животных из частного зоопарка 01 апреля 2022
Фото Под Киевом спасают животных из частного зоопарка 01 апреля 2022
Фото Под Киевом спасают животных из частного зоопарка 01 апреля 2022
Фото Под Киевом спасают животных из частного зоопарка 01 апреля 2022
Фото Под Киевом спасают животных из частного зоопарка 01 апреля 2022

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) собрала более $600 тыс. в помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России. Эти деньги предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на пополнение запасов. Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в том числе Николаевский зоопарк, разместили в сети просьбу о помощи.

23 марта русские оккупанты обстреляли территорию зоопарка в Николаеве. А 7 марта во время обстрела Николаева часть снарядов попала на Николаевский зоопарк. Снаряды упали у вольеров тигров и белой медведицы. Животные не пострадали.

27 марта несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов, в зоопарках Украины родились новые животные. Так пополнение было в зоопарках Одессы и Винницы.

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