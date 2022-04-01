Спасением животных занимались волонтеры и военные.

Под Киевом от обстрелов российских оккупантов пострадал частный зоопарк. Сейчас волонтеры и военные спасают животных, которые там остались.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Телеграм-канале и обнародовал снимки.

"Какие же они уроды, эти москали", - прокомментировал Братчук.

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) собрала более $600 тыс. в помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России. Эти деньги предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на пополнение запасов. Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в том числе Николаевский зоопарк, разместили в сети просьбу о помощи.

23 марта русские оккупанты обстреляли территорию зоопарка в Николаеве. А 7 марта во время обстрела Николаева часть снарядов попала на Николаевский зоопарк. Снаряды упали у вольеров тигров и белой медведицы. Животные не пострадали.

27 марта несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов, в зоопарках Украины родились новые животные. Так пополнение было в зоопарках Одессы и Винницы.

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