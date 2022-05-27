На своих пропагандистских ресурсах захватчики обещают также разработать систему субсидий для фермеров.

Оккупанты заявляют о намерении ввести в Запорожской и Херсонской областях российские автомобильные номера.

Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"На своих пропагандистских ресурсах захватчики обещают разработать систему субсидий для фермеров, создать новую систему налогов, поставок продукции и сырья", - говорится в сообщении.

Также, отметили в ОВА, захватчики сообщают, что "Запорожская и Херсонская области перейдут на российские автомобильные номера".

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают принимать меры для сохранения контроля над территорией Херсонской области.

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