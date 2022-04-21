Журналист назвал имена некоторых пособников российских военных.

Российские военные свозят похищенных людей в полицейские участки в захваченных населенных пунктах Херсонской области. Оккупантам помогают местные коллаборанты.

Об этом журналист из Херсона Олег Батурин рассказал ТСН.

Он провел в плену российских оккупантов восемь дней

"Когда меня схватили, то держали сначала в Новой Каховке, потом перевезли в Херсон. Уже после освобождения я узнал, что людей держали в Чаплинке и в других захваченных зданиях полиции. Постоянно число таких мест увеличивается", - вспоминает мужчина.

По мнению Батурина, его задержали в качестве предупреждения.

"Они пытались меня напугать и показать, что со мной может произойти в следующий раз, если я не прекращу свою журналистскую деятельность. Садисты, которые проводили со мной эти беседы, это местные коллаборанты. Они были возмущены моими публикациями, в том числе и посвященные их персонам. Они говорили, что я больше не смогу работать журналистом и они мне отомстят", - рассказал журналист.

При этом он отметил, что российским военным помогают местные маргиналы, которые не скрывали своих взглядов.

"Со мной беседовал Владимир Леонтьев, который называет себя "военным комендантом" Новой Каховки и Каховки. Потом появились новые назначенцы, в том числе так называемый "мэр" Каховки Филипчук и другие коллаборанты. Эти люди никогда не скрывали своих взглядов, ходили с "георгиевскими ленточками", с красными флагами, они постоянно очень агрессивно защищали советские памятники. Это местные маргиналы", - уточнил Батурин.

Кроме того, он рассказал, что оккупанты относятся к Херсону и левому берегу Херсонской области более бережно.

"Садистски россияне относятся к населенным пунктам на границе с Николаевской и Днепропетровской областью. Там есть поселки, в которых они просто все уничтожали – люди убежали, все разграблено и жить там невозможно", - подытожил мужчина.

Как сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла о намерении российских оккупационных войск провести в Херсонской области псевдореферендум для создания так называемой "ХНР" в период с 1 мая по 10 мая. По ее словам, в Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо любого выявления власти народа была создана лишь картинка для российского телевидения.

По информации оперативного командования "Юг", в Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "референдуму" по созданию так называемой "Херсонской народной республики", дату которого перенесли на 27 апреля. Дату имитации волеизъявления народа оккупанты перенесли на апрель, пытаясь ускорить узаконивание оккупационных властей, пренебрегая всеми законами и нормами.

В то же время городские власти Херсона не имеют четкой информации относительно даты, когда оккупанты намерены провести в городе "референдум" о создании так называемой "Херсонской Народной Республики".

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