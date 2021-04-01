Сторонники Сергея Филимонова зажгли возле Печерского райсуда файеры.

Лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову, подозреваемому в совершении хулиганских действий на акции у офиса президента, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны обвинения.

Мера пресечения избрана сроком на 60 суток.

Вместе с тем, в отличие от подобных решений судов по избранию мер пресечения другим активистам, подозреваемым в хулиганстве во время акции возле ОП 20 марта, на Филимонова не будут одевать электронный браслет.

Филимонов заявил, что будет обжаловать это решение в апелляционном суде.

В знак поддержки Филимонова и протеста против такого решения его друзья и активисты, которые пришли поддержать активиста под здание суда, зажгли файеры.

Скандальная акция под ОП

20 марта у здания офиса президента в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

По состоянию на 30 марта десятерым участникам акции сообщено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса, в отношении нескольких составлены административные протоколы.

В совершении хулиганских действий подозревают, в частности, лидера общественного движения «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), лидера движения «Гонор» Филимонова и участника этого движения Алексея Белковского.

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Автор: Дмитрий Хилюк