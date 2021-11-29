Музыкант дал интервью в рамках проекта "Делаем украинское", который компания "Метинвест" запустила к своему 15-летию.

Самый титулованный украинский пианист, солист Национальной филармонии Украины, лауреат 30 престижных международных конкурсов Антоний Барышевский считает, что исполнять украинскую музыку на международных сценах – очень важно, ведь это одно из лучших представлений нашего государства за рубежом.

Об этом он сказал в рамках проекта "Делаем украинское", запуск которого компания "Метинвест" приурочила к своему пятнадцатилетию.

"Так получилось, что я довольно много уже где побывал. Мне кажется очень важным исполнять украинскую музыку, потому что это одно из лучших представлений своей страны и ее культурного, скажем так, достояния", - отметил музыкант.

Как солист Национальной филармонии Антоний Барышевский выступает в разных странах мира перед разными аудиториями. Он считает, что украинская публика ничем не уступает по уровню образованности любой другой.

"Приятно, что в последнее время в мире все же достаточно известны имена, скажем, Сильвестрова. Недавно выпустился альбом Сильвестрова на "Дойче Граммофон" (немецкий бренд звукозаписи классической музыки – УНИАН). Я знаю, что на достаточно мощном лейбле "Наксус" вышел диск с произведениями Сильвестрова, выполненные украинскими исполнителями, в частности, пианистом Олегом Безбородько", - сказал Барышевский.

По словам выдающегося музыканта, в Украине есть немало музыкальных талантов: от пианистов и скрипачей до композиторов и вокалистов. Также у нас есть профессиональные школы и опытные учителя, современные музыкальные институты и площадки. И, конечно, публика желает получать качественный музыкальный продукт.

"В среде украинской современной классической музыки происходит достаточно много интересного. Работают благотворительные фонды, которые дают гранды молодым музыкантам. Есть концертные агентства, которые организуют интересные концерты современной, классической, барочной музыки. И мы все - исполнители, композиторы, кураторы – мы все делаем украинское", - подытожил исполнитель.

Видеопроект "Делаем украинское" компании "Метинвест" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, архитектора Сергея Махно, звезды украинского баскетбола Дмитрия Крыва, а также авиаконструктора Юрия Яковлева.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященном 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одними из ключевых сфер экономики Украины.

За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Иван Бойко