Следственные действия связаны с делами о сепаратизме и госизмене.

В офис ОО «Украинский выбор», которую связывают с кумом Путина, народным депутататом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, пришли с обыском правоохранители.

Читайте такжеУ родственников Медведчука и Козака проходят обыски - СМИ

Об этом в Facebook сообщил однопартиец Медведчука, нардеп Ренат Кузьмин.

«В офисе общественной организации «Украинский выбор», которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ проводят обыск», - написал он.

По словам Кузьмина, обыски связаны с делами о сепаратизме и госизмене.

Депутат сообщил, что офис «Украинского выбора» находится в одном здании с офисом «ОПЗЖ», в котором расположены кабинеты нардепов этой политсилы.

Санкции против Медведчука

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров