Ученики младшей школы, если эпидемическая ситуация не ухудшится, начнут занятия в классах с 29 марта.

С 25 марта ученики 5-11 классов столичных школ начнут учебу в дистанционном формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга.

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«Для учеников 5-11-х образовательный процесс начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник», - сказал мэр.

Кличко добавил, что для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов. С этими материалами педагоги и родители учеников могут ознакомиться на сайте Департамента образования и науки в разделе «Дистанционное обучение».

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в связи с эпидемической ситуацией из-за заболеваемости COVID-19 с 20 марта по 9 апреля городские власти ввели жесткие карантинные ограничения. В связи с тем весенние каникулы для учащихся 5-11 классов начались на два дня раньше - с 18 марта.

Также с 18 марта киевские заведения профтехобразования и школы с несеместровой системой переведены на дистанционную форму обучения.

Внешкольные заведения столицы (кружки) во время каникул продолжили работу в дистанционном формате. В то же время детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) разрешено посещать исключительно при условии соблюдения всех противоэпидемических требований. Заведения дошкольного образования работают в обычном режиме с усилением противоэпидемических мер. Начальная школа также работает в обычном режиме. Школьники младших классов ушли на каникулы, как и планировалось, с 22 марта.

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Автор: Инна Андалицкая