Общественный совет при КГГА на своем заседании рассмотрит скандальное дело, в рамках которого российский олигарх, бывший директор "Лукойла" и "Роснефтеэкспорта" Тамаз Сомхишвили требует от общины Киева 100 млн долларов за невыполненную реконструкцию Харьковской площади. После этого Совет планирует подать обращение в соответствующие органы относительно законности требований россиянина.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что эта история началась еще в 2007 году, когда компания Сомхишвили выиграла инвестиционный конкурс на реконструкцию Харьковской площади, организованный командой бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.

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"Было сразу понятно, что никто никаких работ проводить не собирается, зато компания Сомхишвили сразу же, не дожидаясь решения Киевсовета, начала судебную тяжбу за то, чтобы получить контроль над указанным земельным участком. Правда, землю они так и не получили – вмешались правоохранители, а сам договор был расторгнут. На самом деле договор должен был с самого начала признан ничтожным, потому что при его реализации были нарушены все возможные нормы", - отметил Геннадий Кривошея.

Председатель Общественного совета при КГГА предположил, что некоторые городские чиновники оставили юридические лазейки, которые позволили Тамазу Сомхишвили начать судебную тяжбу. В частности, были искусственно сформированы "убытки" компании, на основе чего была сделана экспертиза.

"И эта "экспертиза" позволила Сомхишвили требовать у общины Киева компенсации убытков в размере 100 млн долларов, из которых 25 – якобы прямые убытки, 75 – упущенная выгода. Ранее суд (явно не без помощи киевских чиновников) присудил компенсировать Сомхишвили 25 млн долларов, но разразился скандал, и дело пошло по кругам апелляционных инстанций. Сейчас оно слушается в Северном апелляционном суде Киева. Недавно там снова изменился состав коллегии, и слушания перенесены на 22 февраля", - отметил председатель Совета.

Геннадий Кривошея сообщил, что в Общественный совет уже поступило несколько обращений по этому вопросу, в том числе от ОО "Вибачте, що живі" и журналиста Дмитрия Тузова, который неоднократно освещал историю Тамаза Сомхишвили, с призывом разобраться в ситуации.

"В ответ на это обращение сообщаю, что мы берем это дело под контроль и будем действовать в пределах предоставленных нам полномочий, направляем запросы в соответствующие органы и рассмотрим этот вопрос на заседании Общественного совета", - отметил Геннадий Кривошея, тэгнув в своем посте Киевскую городскую государственную администрацию, мэра Киева Виталия Кличко, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко и нескольких киевских депутатов.