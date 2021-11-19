Депутаты Волынского областного совета поддержали инициативу координатора женского движения "За майбутнє" Ольги Максимяк, провозгласив 2022 год "Годом ребенка на Волыни". В повестку дня ближайшего пленарного заседания внесен вопрос об утверждении региональной целевой программы.
Значительная часть мероприятий и ресурсов программы будет направлена на обеспечение безбарьерного пространства для родителей с малышами и детьми с инвалидностью, обустройство комнат "матери и ребенка", детских уголков для детей старшего возраста в общественных заведениях и тому подобное.
"Если гулять с малышами, то зайти с коляской в заведение питания или здание органов местного самоуправления практически всегда нереально. Такие элементарные вещи, как посетить супермаркет, поликлинику или просто выйти с коляской на прогулку — то еще испытание", — подчеркивает депутат Волынского областного совета Ольга Максимяк.
Читайте такжеПсихолог рассказала, как безболезненно вернуть ребенка в школу после дистанционкиНе меньше внимания в рамках программы "Год ребенка на Волыни" облсовет уделит развитию детского спорта. Предусматривается налаживание тесного сотрудничества с общественными организациями и молодежными советами, которые сейчас активно создаются в общинах, привлечение из разных источников ресурсов на установку детских и спортивных площадок, в том числе с инклюзивными элементами, обустройство школьных стадионов и тому подобное.
Еще один аспект предложенной инициативы касается оказания на должном уровне помощи семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, ведь соцслужбы, к сожалению, не всегда на должном уровне выполняют свои обязанности. Речь идет об обеспечении эффективного контроля за выполнением правил и графиков свиданий, участия в воспитании детей родителей, расторгших брак, привлечение к работе необходимого количества профессиональных психологов, оказывающих первичную консультационную помощь пострадавшим от домашнего насилия детям.
"Вопрос очень болезненный. Только с начала 2021 года на Волыни зарегистрировано более 9000 соответствующих заявлений в правоохранительные органы — вчетверо больше, чем в прошлом году!"- говорит координатор Волынского регионального отделения Женского движения "За майбутнє".
Областной совет также направит средства на создание центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, где родители без опасений смогут оставлять детей в детсадах.
"Конечно, сейчас в Украине много говорят об инклюзии. Но, опять же, во многих случаях вопрос о введении в штат ассистентов воспитателей или учителей остается открытым. Поэтому мы предлагаем наладить прежде всего учет детей с инвалидностью, создав социальные карточки, где была бы указана информация относительно потребностей этого ребенка и возможностей их обеспечения", — заключает координатор Женского движения "За майбутнє" в Волынской области Ольга Максимяк.
12 ноября 2021 года проект региональной программы "Год ребенка на Волыни" одобрил координационный совет по вопросам органов местного самоуправления при главе Волынской областной рады.