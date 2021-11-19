Не меньше внимания в рамках программы "Год ребенка на Волыни" облсовет уделит развитию детского спорта.

Депутаты Волынского областного совета поддержали инициативу координатора женского движения "За майбутнє" Ольги Максимяк, провозгласив 2022 год "Годом ребенка на Волыни". В повестку дня ближайшего пленарного заседания внесен вопрос об утверждении региональной целевой программы.

Значительная часть мероприятий и ресурсов программы будет направлена на обеспечение безбарьерного пространства для родителей с малышами и детьми с инвалидностью, обустройство комнат "матери и ребенка", детских уголков для детей старшего возраста в общественных заведениях и тому подобное.

"Если гулять с малышами, то зайти с коляской в заведение питания или здание органов местного самоуправления практически всегда нереально. Такие элементарные вещи, как посетить супермаркет, поликлинику или просто выйти с коляской на прогулку — то еще испытание", — подчеркивает депутат Волынского областного совета Ольга Максимяк.

Читайте такжеПсихолог рассказала, как безболезненно вернуть ребенка в школу после дистанционкиНе меньше внимания в рамках программы "Год ребенка на Волыни" облсовет уделит развитию детского спорта. Предусматривается налаживание тесного сотрудничества с общественными организациями и молодежными советами, которые сейчас активно создаются в общинах, привлечение из разных источников ресурсов на установку детских и спортивных площадок, в том числе с инклюзивными элементами, обустройство школьных стадионов и тому подобное.

Еще один аспект предложенной инициативы касается оказания на должном уровне помощи семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, ведь соцслужбы, к сожалению, не всегда на должном уровне выполняют свои обязанности. Речь идет об обеспечении эффективного контроля за выполнением правил и графиков свиданий, участия в воспитании детей родителей, расторгших брак, привлечение к работе необходимого количества профессиональных психологов, оказывающих первичную консультационную помощь пострадавшим от домашнего насилия детям.

"Вопрос очень болезненный. Только с начала 2021 года на Волыни зарегистрировано более 9000 соответствующих заявлений в правоохранительные органы — вчетверо больше, чем в прошлом году!"- говорит координатор Волынского регионального отделения Женского движения "За майбутнє".

Областной совет также направит средства на создание центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, где родители без опасений смогут оставлять детей в детсадах.

"Конечно, сейчас в Украине много говорят об инклюзии. Но, опять же, во многих случаях вопрос о введении в штат ассистентов воспитателей или учителей остается открытым. Поэтому мы предлагаем наладить прежде всего учет детей с инвалидностью, создав социальные карточки, где была бы указана информация относительно потребностей этого ребенка и возможностей их обеспечения", — заключает координатор Женского движения "За майбутнє" в Волынской области Ольга Максимяк.

12 ноября 2021 года проект региональной программы "Год ребенка на Волыни" одобрил координационный совет по вопросам органов местного самоуправления при главе Волынской областной рады.

Автор: Григорий Бондарь