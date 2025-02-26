Решение этого вопроса было одним из требований МВФ.

Верховная Рада решила создать два суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отмечает, что за законопроект с регистрационным номером 12368-1 в целом как за закон проголосовало 234 народных депутата.

"Это мы наконец выполнили один из просроченных маяков МВФ, где дедлайн был 31 декабря прошлого года", - написал Железняк.

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По его словам, принятым законом изменена концепция и решено создать два суда: Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд в высшие специализированные суды (как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения Специализированного окружного административного суда).

Предполагается, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона. Конкурсы должны учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета (в течение трех лет)

Согласно принятому закону, в состав Экспертного совета должны войти 6 человек: 3 от Совета судей Украины и 3 от международных и иностранных организаций.

Ликвидация ОАСК - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2022 года Верховная Рада ликвидировала Окружной админсуд Киева. Это решение поддержало 310 народных депутатов.

Тогда отмечалось, что ОАСК должен был "назначить" президента-беглеца Виктора Януковича президентом страны в случае захвата Киева российскими войсками.

17 июля 2020 года в здании ОАСК были проведены обыски. Детективы НАБУ вручили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили, что 11 человек во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации, которая хотела захватить госвласть. Кроме того, НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП также утверждали, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

В то же время президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект "о ликвидации Окружного административного суда города Киева", ведь он потерял доверие.

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