Кроме того, по словам журналистов, Луцкий как нардеп голосовал за Харьковские соглашения, факт заключения которых расследуется СБУ.

Кум экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывший советник Николая Азарова Максим Луцкий, который стал ректором Национального авиационного университета, подозревается в организации выведения денег вкладчиков "Терра Банка" - там он завел счета преподавательского и студенческого состава НАУ.

Об этом говорится в статье "Как кум Табачника, которого связывают с банкротством "Терра Банка", стал ректором украинского ВУЗа", пишет "Апостроф". Кроме того, по информации издания, в 2010 году Луцкий, будучи народным депутатом, голосовал за Харьковские соглашения, факт заключения которых расследуется СБУ.

Журналисты утверждают, что в 2013 Сергей Клименко и Максим Луцкий купили "Терра Банк" у Руслана Цыплакова.

"Вернее, официальным владельцем финучреждения стал числиться Клименко, а Луцкий, видимо, предпочел себя особо не "светить". Хотя ряд фактов, изложенных в расследованиях СМИ, прямо указывают на его причастность к этому финучреждению… Из банка начался тотальный вывод денег на аффилированные структуры", - отмечается в статье.

По данным издания, Максим Луцкий "провернул схему, которой позавидовал бы даже Остап Бендер" - чтобы рассчитаться с Цыплаковым он якобы взял деньги в самом "Терра Банке", однако Цыплакову их так и не перечислил.

Миллиарды гривень были перечислены на связанные с Клименко и Луцким компании "АН Траэктория", "ВВС-Факторинг", "Всеукраинская биржа недвижимости", "НПП "Дизайн и Архитектура Молодых Авторов", "М Профит", "Аэро Клуб", "Консалтинговая компания "Всесвит", "Т-Капитал", говорится в материале.

Там также упоминаются материалы из Единого государственного реестра судебных дел со ссылками на уголовные производства, по которым можно отследить, с помощью каких схем банкротили "Терра Банк".

"О масштабности афер, которые проворачивались в банке во времена Клименко-Луцкого вплоть до признания "Терра Банка" неплатежеспособным 21 августа 2014 года, лучше всего говорят уголовные производства, ссылки на материалы которых можно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Таких производств было инициировано несколько. Основным, в которое затем объединили ряд других производств, считается уголовное производство №12014000000000441. Но помимо него в Едином госреестре судебных дел фигурируют производства №42015100000001381, №42015100000001236, №12014100090002979, №12015040220000368 и прочие", - пишет издание.

К примеру, в решении Печерского райсуда Киева от 12.01.2016 описывается фабула уголовного производства о выделении руководством "Терра Банка" кредитов на подставных лиц с целью присвоения средств финучреждения.

"Указанные обстоятельства дают предпосылки считать, что указанные кредиты выдавались с целью присвоения средств ПАО "Терра Банк", а лица, которые принимали участие в процедуре выдачи кредитов и получении средств, заведомо имели преступный умысел относительно невозвращения указанных средств, доведения ПАО "Терра Банк" до состояния неплатежеспособности, что в свою очередь привело к большим убыткам как "ПАО "Терра Банк", так и вкладчиков последнего", - цитирует статья материалы судебных решений с сайта ЕГРСР.

В статье также отмечается, что в августе 2014 "Терра Банк" лопнул, задолжав вкладчикам и государству огромные средства. Фонд гарантирования вкладов инициировал ряд уголовных дел.

"Осенью 2015 года Сергей Клименко был арестован и ему было предъявлено обвинение в хищении средств. Известно, что некоторые из фигурантов расследований, в отношении которых также были выданы постановления об аресте, скрылись за границей. Невероятно, но Максим Луцкий, судя по всему, сумел выйти сухим из воды. И вот сейчас этот "банкир" вновь пытается вернуть себе былое влияние - на этот раз на посту ректора НАУ", - говорится в публикации.

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Автор: Иван Бойко