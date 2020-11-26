Зажгут главную елку, как всегда, на День Святого Николая - 19 декабря.

В Киеве на Софийской площади начали устанавливать главную новогоднюю елку страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обойдется она в почти три миллиона гривен. Это без прикрас и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.

Пока на месте будущей елки металлический штурпак. И таким он будет с неделю, так как конструкция тяжелая, 97 тонн, поэтому ее забетонировали и нужно настояться цементу. Затем начнут добавлять другие детали каркаса. В конструкции будет 500 тысяч ветвей. Высотой она будет в 31 метр. И с искусственной хвоей, потому что так просили киевляне. Но, как уверяют организаторы, великолепием и красотой должна поразить даже больше, чем предыдущая - настоящая.

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Гирлянды будут образовывать над елкой купол. Те, кто отвечает за установку главной елки страны, уверяют - будет как бы звездное небо.

А игрушек, которыми украсят елку, всего будет около полутора тысяч единиц. Некоторые отливали в специальных формах.

Организаторы празднования на Софийской площади говорят, что беспокоиться не о чем, елка будет одной из лучших, которая была в Украине. Хотя фото, какой должна быть елка, не показывают.

Над установкой и украшением елки будут работать около ста человек.

Зажгут главную елку, как всегда, на День Святого Николая - 19 декабря.

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Автор: Денис Прядко