Осужденный принимал взятки прямо в своем рабочем кабинете.

Судью Раховского районного суда Закарпатской области приговорили к шести годам лишения свободы за взяточничество.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, такое решение суд принял сегодня, 16 февраля.

Прокуроры САП и детективы НАБУ доказали причастность судьи к получению в сентябре 2018 года 400 долл. и в марте 2019 года 10 тыс. грн неправомерной выгоды.

Читайте такжеУкраинцы смогут сообщать о взятках на специальном портале: как это будет работать«Именно за такие суммы указанный судья согласился посодействовать положительному решению в административном деле, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга. Судья получал взятки в помещении служебного кабинета», – говорится в сообщении.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП. Судью признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 368 УК Украины. Его приговорили к шести годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на три года и конфискацией всего имущества.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если не будет апелляционной жалобы.

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Автор: Светлана Макринская